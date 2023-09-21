"الوطني الحر": إصدار مفوضية النازحين إفادة سكن للسوريين "أمرٌ خطير"

إستنكرت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" إصدار المفوضية العليا لشؤون النازحين إفادة سكن للسوريين المتواجدين في لبنان، واصفة الأمر بـ"الخطير".

وقالت المفوضية في بيانها: "لا شك أن ملف النزوح السوري لم يعد فقط يشكل عبئاً على لبنان بل أصبح أيضاً يشكل خطراً داهماً مع موجة النزوح الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وأمام ضرورة معالجة هذا الملف واقفال الحدود والعمل على اعادة النازحين الى بلادهم، نتفاجأ بافادة سكن تعطيها المفوضية العليا لشؤون النازحين للسوريين الذين يتواجدون في لبنان، وهنا نسأل أين الحكومة من هذا الموضوع وهي التي شرع رئيسها في انتهاك الدستور وعقد جلسات غير شرعية، الا يستوجب مثل هذا الامر الخطير أن تتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المفوضية".

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