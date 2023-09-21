Advertisement

لبنان

"الوطني الحر": إصدار مفوضية النازحين إفادة سكن للسوريين "أمرٌ خطير"

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1109718-638309258398931514.jpg
Doc-P-1109718-638309258398931514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكرت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" إصدار المفوضية العليا لشؤون النازحين إفادة سكن للسوريين المتواجدين في لبنان، واصفة الأمر بـ"الخطير".
وقالت المفوضية في بيانها: "لا شك أن ملف النزوح السوري لم يعد فقط يشكل عبئاً على لبنان بل أصبح أيضاً يشكل خطراً داهماً مع موجة النزوح الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وأمام ضرورة معالجة هذا الملف واقفال الحدود والعمل على اعادة النازحين الى بلادهم، نتفاجأ بافادة سكن تعطيها المفوضية العليا لشؤون النازحين للسوريين الذين يتواجدون في لبنان، وهنا نسأل أين الحكومة من هذا الموضوع وهي التي شرع رئيسها في انتهاك الدستور وعقد جلسات غير شرعية، الا يستوجب مثل هذا الامر الخطير أن تتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المفوضية".
Advertisement
 
وختمت: "إنّ هذا الصمت المريب أمام مثل هذه المخالفة هو فعلياً مشاركة في الجريمة بحق شعب بأكمله".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2023-09-21
22:03 | 2023-09-21
22:05 | 2023-09-21
00:27 | 2023-09-22
23:27 | 2023-09-21
22:45 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24