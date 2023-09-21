الدولار ينخفض.. إليكم ما سجله مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89600، ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.