خبرٌ عن التعميم 158 من مصرف لبنان.. إليكم مضمونه

Advertisement

ومنعاً لأي إلتباس قد يقعُ المواطن به في أي مصرف، بادرت تلك الأوساط إلى نشر المستندات الخاصة بالتعميم المذكور كي يتسنّى للمستفيدين الإطّلاع عليها والتدقيق بها ومعرفة مضمونها.حاولَ التواصل مع المصرف الذي وُجّهت إليه الإتهامات من أجل الإستفسار، لكن لم يلقَ رداً. في المُقابل، قالت مصادر مصرفيّة لإنه لا يحقّ لأي مصرف أن يمنع المواطن من الإطلاع على بنود التعاميم المصرفية قبل الإمضاء عليها، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر ضروري من أجل حفظ حق المصرف من جهة وحق المُودع من جهة أخرى.