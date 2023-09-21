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لبنان

وزير الدفاع إستنكر الإعتداء على السّفارة الأميركية: العملٍ جار لكشف مُطلق النار

Lebanon 24
21-09-2023 | 14:39
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أجرى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم اتصالاً بالسفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا مستنكراً حادثة اطلاق النار فجر الخميس على مدخل السفارة الاميركية في عوكر، مطمئناً إلى سلامة العاملين فيها.
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وأكّد سليم أنّ "القوى العسكرية والأمنية تقوم بجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار والجهات التي تقف وراءه"، مشيراً إلى أنَّ "الاجراءات اتخذت لمنع تكرار الحادث خصوصاً أنّ حماية المقار الديبلوماسية والعاملين فيها مسؤولية المؤسسات الامنية اللبنانية".
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