وزير الدفاع إستنكر الإعتداء على السّفارة الأميركية: العملٍ جار لكشف مُطلق النار

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وأكّد سليم أنّ "القوى العسكرية والأمنية تقوم بجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار والجهات التي تقف وراءه"، مشيراً إلى أنَّ "الاجراءات اتخذت لمنع تكرار الحادث خصوصاً أنّ حماية المقار الديبلوماسية والعاملين فيها مسؤولية المؤسسات الامنية اللبنانية".