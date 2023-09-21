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لبنان

"رواتب" تدخل عين الحلوة.. هؤلاء تقاضوا أموالهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2023 | 15:03
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أثيرت قبل أيام أنباء عن أنّ حركة "فتح" تأخرت عن تسديد رواتب المنتسبين إليها بسبب أحداث عين الحلوة، الأمر الذي أثار بلبلة في صفوف عناصرها المتواجدين على محاور القتال داخل المُخيّم.
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مصادر مسؤولة في الحركة قالت لـ"لبنان24" إنَّ أمر الرواتب تمّ حله وجرى صرفه على كافة المستفيدين منها يوم أمس، مشيرةً إلى أنَّ أحداث المخيم أعاقت عملية توزيعها، وأضافت: "الأمور يجري تحويلها من بيروت وتُدفع داخل المخيم وكل العوائق تم تذليلها عبر الجهات المعنية داخل الحركة وليس صحيحاً ما قيل عن أن الرواتب انقطعت أو توقفت".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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