خبرٌ سار عن الطاقة الشمسيّة في لبنان.. وزيرٌ يعلن أمراً مُهماً!

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنّ "لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجددة"، مُشيراً إلى أنَّ السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية في لبنان تجاوزت عتبة الـ1000 ميغاوات بزيادة تفوق الـ800% مقارنة بالسنة السابقة، أي معدل نمو هو الأعلى في العالم".

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وخلال الجلسة الرسمية لمؤتمر "أسبوع بيروت للطاقة"، في فندق "لو رويال"، قال فياض إنّ رفع وزارة الطاقة الدعم العشوائي عن المحروقات، أبرزَ قيمة وفاعلية الطاقة الشمسية التي تنتج كهرباء أرخص من الطاقة الأحفورية"، وأضاف: "لقد ساهم رفع الدعم أيضاً بإبراز قيمة السيارات الكهربائية وخلق السوق الجديد لها ولمحطات تزويد الطاقة".