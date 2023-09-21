Advertisement

لبنان

خبرٌ سار عن الطاقة الشمسيّة في لبنان.. وزيرٌ يعلن أمراً مُهماً!

Lebanon 24
21-09-2023 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1109754-638309343098377181.jpeg
Doc-P-1109754-638309343098377181.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنّ "لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجددة"، مُشيراً إلى أنَّ السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية في لبنان تجاوزت عتبة الـ1000 ميغاوات بزيادة تفوق الـ800% مقارنة بالسنة السابقة، أي معدل نمو هو الأعلى في العالم". 
Advertisement
وخلال الجلسة الرسمية لمؤتمر "أسبوع بيروت للطاقة"، في فندق "لو رويال"، قال فياض إنّ رفع وزارة الطاقة الدعم العشوائي عن المحروقات، أبرزَ قيمة وفاعلية الطاقة الشمسية التي تنتج كهرباء أرخص من الطاقة الأحفورية"، وأضاف: "لقد ساهم رفع الدعم أيضاً بإبراز قيمة السيارات الكهربائية وخلق السوق الجديد لها ولمحطات تزويد الطاقة".
 
كذلك، شدّد فياض على أهمية تحوّل لبنان إلى "بلد نفطي"، وقال: "أسابيع قليلة تفصلنا عن الموعد المهم لنتيجة الحفر في البلوك رقم 9.. هنا، فإنّ منظمة الطاقة الشمسية ستكتمل مع الغاز والطاقة المُتجددة وبالتالي الإقتصاد سيتجدّد". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2023-09-21
22:03 | 2023-09-21
22:05 | 2023-09-21
00:27 | 2023-09-22
23:27 | 2023-09-21
22:45 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24