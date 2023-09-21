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لبنان

عمليّة نوعيّة للجيش في البقاع.. هكذا تمّ تحرير أم وابنتها!

Lebanon 24
21-09-2023 | 16:24
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 /9 /2023، أقدمت عصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين على خطف السورية (ا.م.) وابنتها (د.ا) في منطقة برج حمود، وطلب الخاطفون فدية لإطلاق سراحهما. على الأثر، نفذت مديرية المخابرات ووحدة من الجيش سلسلة عمليات دهم لعدد من منازل أفراد العصابة في بلدتَي تل الأبيض وريحا في منطقة بعلبك، بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات، وقد أسفر ذلك عن تحرير المخطوفتين بتاريخ 21 /9 /2023".
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