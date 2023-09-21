في لبنان.. صناديق هذه المدارس "فائضة بالمال"!

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ "العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 9 تشرين الأول المُقبل"، مشيراً إلى أنّ "صناديق المدارس التي تضمّ سوريين فائضة بالأموال في وقتٍ هناك شُحٌّ في المدارس التي لا تضمّ سوريين"، وأضاف: "لهذا الأمر، تقدّم بعض المدراء بطلبات لضمّ تلامذة سوريين إلى صروحهم التعليميّة".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، أكد الحلبي أنَّ همّه هو إنجاح العام الدراسي، مشيراً إلى أنه "وإنطلاقاً من ذلك، قام بالمبادرة التصالحية والتي بموجبها سيُلغي قرار معاقبة 3000 أستاذ".



وأكمل: "الجهات المانحة تمتنع عن تقديم مساعدات للأساتذة، ولذلك عرضنا الملف على الحكومة التي سألت عن الكلفة وأقرّ مجلس الوزراء سلفة وقد توفّر لدينا ألف و500 مليار وهناك دفعتين قبل نهاية العام".