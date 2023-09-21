حادث مروّع في الدامور باتجاه الجنوب.. شاهدوا ما حصل!

وقع حادث سير مُروّع قبل قليل على طريق الدامور باتجاه الجنوب، ما أسفر عن إصابة شخصٍ بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشوف.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الحادث وقع إثر إصطدام شاحنة بعددٍ من السيارات قبل إنقلابها.