Advertisement

لبنان

مؤشّر لمرحلة ساخنة

Lebanon 24
21-09-2023 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1109774-638309388812737388.jpg
Doc-P-1109774-638309388812737388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف دبلوماسي مطّلع إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية في عوكر بأنه تطور إقليمي بالغ الخطورة، ومؤشر لمرحلة ساخنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سماع أصوات إطلاق نار في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ (أ.ف.ب)
lebanon 24
22/09/2023 07:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان لرويترز: إطلاق نار على السفارة دون وقوع إصابات
lebanon 24
22/09/2023 07:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في شكا.. إطلاق نار يطالُ أحد المنازل
lebanon 24
22/09/2023 07:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على مكتب اشتراك مولدات في طرابلس.. اليكم السبب
lebanon 24
22/09/2023 07:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

السفرة الاميركية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2023-09-21
22:03 | 2023-09-21
22:05 | 2023-09-21
00:27 | 2023-09-22
23:27 | 2023-09-21
22:45 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24