مؤشّر لمرحلة ساخنة

وصف دبلوماسي مطّلع إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية في عوكر بأنه تطور إقليمي بالغ الخطورة، ومؤشر لمرحلة ساخنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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