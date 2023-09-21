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لبنان

بري: كنت أعوّل على القبول المسيحي بمبادرتي

Lebanon 24
21-09-2023 | 22:05
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أقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ "نداء الوطن" بحجم الاعتراض المسيحي على مبادرته، وأنه كان معوّلاً في الأساس على القبول المسيحي بها.
سئل الرئيس بري عن مصير الحوار بعد اجتماع "الخماسية"؟ فأجاب: "كنا ننتظر بيان "الخماسية" من حيث اجتمعت اللجنة، فإذا بالدول تختلف في ما بينها، وعلى شويّ لازم نصالحهم".
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وفي شأن مبادرته الحوارية، قال: "لا تقدم بعد، مبادرتي رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وشفنا الحمولة اللي حطها باسيل في خطابه الأخير، واللي ما بدو يزوج بنته بيغلي مهرها".

وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، قال بري: "صحيح هناك مبادرة قطرية والموفد القطري وصل الى لبنان، ولكن لم يحصل أي تواصل معي بعد".
وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، اختصر بري الجواب بالقول: "يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي".
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