26
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استيراد الذهب يتفاقم: الحل البديل للدولار!
Lebanon 24
21-09-2023
|
22:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، بدأت أرقام استيراد سبائك الذهب بالارتفاع تباعاً بدءاً من العام 2019، إذ استورد لبنان حينذاك استناداً الى «الدولية للمعلومات» سبائك ذهبية بقيمة 476 مليون دولار إلى أن وصل الرّقم إلى 1.130 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 فقط، مقارنة مع 926 مليون دولار في العام 2022. أما لناحية الذهب والحلي فقد بلغت الواردات خلال العام 2022 ما قيمته 1154 مليون دولار، مقارنة مع 1253 مليون دولار لفترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وهذه الأرقام إن دلّت على شيء، فعلى زيادة الطلب على شراء الذهب من سبائك بالدرجة الأولى بهدف الإدّخار ومن مجوهرات وحلي بهدف الزينة واستثمار الأموال، كون المعدن «عملةً» متداولاً بها في كل دول العالم. فاللبنانيون باتوا يَعون ضرورة استبدال العملات النقدية التي لديهم أو البعض منها، بالذهب بديلاً عن الدولار كعملة ادّخار.
Advertisement
وحول أسباب تلك الزيادات في الاستيراد والتراجعات في الصادرات، أوضح رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نعيم رزق لـ»نداء الوطن» أن «الطلب على الذهب ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام 2022 ولا يزال مستمرّاً وهذا الأمر رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب الى 2026 دولاراً. ولفت الى أن الطلب على الذهب في لبنان حالياً يتركّز على شراء الأونصات والليرات عموماً لأسباب داخلية وخارجية الأمر الذي زاد حجم واردات الذهب، وبالنسبة الى بيع الحلي والمجوهرات قال إن صيف 2023 كان مقبولاً بسبب إقبال المغتربين على اقتناء المجوهرات المصنوعة في لبنان.
أما بالنسبة الى الطلب على شراء الأونصات والليرات المحلية، فقال رزق إن «عمولة الأونصة الوطنية تتراوح بين 10 و15 دولاراً في حين أن عمولة الأونصة السويسرية تتراوح بين 35 و40 دولاراً. وإذا كان وزن الأونصة 31,10 غراماً على سبيل المثال، فإنّ تسديد عمولة أو صياغة مصنعية بقيمة 15 دولاراً على الأونصة ترتّب على الزبون تسديد مبلغ بين 15 و20 دولاراً أي نحو نصف دولار على الغرام الواحد، أما الذهب المشغول فيرتّب عمولة تتراوح بين 5 و8 دولارات للغرام الواحد»
بدوره، أضاف أحد مديري شركة بوغوص للذهب والمعادن الثمينة كريس بوغوص لـ»نداء الوطن» الى الأسباب المذكورة آنفاً التي أدّت الى زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر، أنه كان لانعدام الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني دور في حثّ المواطنين على المحافظة على قيمة الدولارات التي يجنونها عبر ادّخارها في الذهب الذي لا يفقد قيمته، أما المغتربون المتواجدون في دول الخليج مثل السعودية فهم بدورهم يفضّلون شراء المجوهرات المصنوعة في بلدهم الأم».
والطلب على شراء الذهب لن يتباطأ في الوقت الراهن استناداً الى رزق وبوغوص، بل من المتوقّع أن يستمرّ الإتجاه باعتماد مسار ادّخار الذهب أقلّه خلال السنوات الـ5 أو الـ7 المقبلة في لبنان لحين قيامة الدولة مجدداً وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة الثقة مجدداً الى مجاريها.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!
03:46 | 2023-09-21
21/09/2023 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة؟!
Lebanon 24
فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة؟!
01:45 | 2023-09-21
21/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها صور قديمة لجيسيكا عازار تنتشر.. شاهدوا كيف كانت وتعرفوا إلى عمرها
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها صور قديمة لجيسيكا عازار تنتشر.. شاهدوا كيف كانت وتعرفوا إلى عمرها
04:35 | 2023-09-21
21/09/2023 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر وبأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها شاهدوا الصور
Lebanon 24
على البحر وبأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها شاهدوا الصور
01:49 | 2023-09-21
21/09/2023 01:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بكامل أناقتها فنانة لبنانية شهيرة تقوم بتعبئة البنزين لسيارتها.. "قدي التنكة اليوم؟" (صور)
Lebanon 24
بكامل أناقتها فنانة لبنانية شهيرة تقوم بتعبئة البنزين لسيارتها.. "قدي التنكة اليوم؟" (صور)
02:21 | 2023-09-21
21/09/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:02 | 2023-09-21
الاعتداء على السفارة الاميركية يستحضر حقبات الماضي.. وميقاتي يستنفر الاجهزة الامنية
22:03 | 2023-09-21
لقاء نيويورك: أبعد من المراوحة الرئاسية وإبقاء لبنان متعثّراً
22:05 | 2023-09-21
بري: كنت أعوّل على القبول المسيحي بمبادرتي
00:27 | 2023-09-22
منصوري يكسر العزلة ويرفع الصوت: كلفة النزوح تعادل الفجوة المالية
23:27 | 2023-09-21
"حزب الله" يُعلي الاعتراض على إجراءات مفوضية اللاجئين: لم يعد السكوت مقبولاً
22:43 | 2023-09-21
لا معركة ولا تسوية: رئيس لأي لبنان؟
فيديو
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
22/09/2023 07:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
22/09/2023 07:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
12:02 | 2023-09-20
22/09/2023 07:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24