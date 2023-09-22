مرشح رئاسي واثق من وصوله: مشاريع تنموية جاهزة

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قال مصدر نيابي إن ما يفصح عنه أحد المطروحين جديا لمنصب رئاسة الجمهورية في مجالسه الخاصة هي أحاديث عن مشاريع تنموية أساسية، يحتاج كل منها لنحو ثلاث أو أربع سنوات للتنفيذ، ومنها شق طرق في البقاع والجنوب.أضاف "هذا الامر يدل على أن وصول المرشح المفترض الى السلطة حتمي ولا لبس فيه، ولكن القضية مرتبطة فقط بعامل الوقت لانضاج الاجواء داخلياً وخارجياً".