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لبنان

"تصعيد شعبي" في مناطق نفوذ الحزب!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2023 | 01:45
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في ظل تزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان بالتوازي مع إستمرار عمليات الدخول غير الشرعي عبر الحدود الشمالية والشرقية، يبدو أن تحركات شعبية ستبدأ في بعض القرى الخاضعة لنفوذ "حزب الله" لزيادة حجم الضغط واعطاء شرعية لأي قرار قد يتخذ للحد من موجات النزوح السوري.
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وتقول المصادر "ان الاحتجاجات قد تبدأ في بعض القرى الشيعية للضغط على السلطات المحلية لتكثيف الإجراءات ضد السوريين، على ان تتوسع هذه التحركات لاحقا.
وتضيف المصادر ان "حزب الله" يرغب بإيجاد حل لازدياد اعداد السوريين، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب أن يكون في واجهة الأحداث لكي لا يقع في الحرج مع الدولة السورية التي تتحسس بشكل كبير من أي خطاب لبناني داخلي ضد النازحين من أي جهة اتى".

المصدر: لبنان 24

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