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لبنان

"كلام تحريضيّ" داخل عين الحلوة.. هذا مضمونه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2023 | 02:45
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بدأت أطرافٌ مؤيّدة للجماعات المُسلحة داخل مُخيم عين الحلوة بإشاعةِ كلامٍ يُشير إلى أنَّ حادثة إغتيال القيادي في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي ليست الأولى من حيث الحجم داخل المخيم.

الكلامُ هذا توقفت عندهُ مصادر فلسطينيّة في عين الحلوة وقالت لـ"لبنان24" إنَّه يمثل "تحريضاً وتمييعاً لقضية الإغتيال"، معتبرة أنَّ الأمر لا يتعلق بحادثة إطلاق نار عادية، بل يتمحور حول مؤامرة كبيرة تُحاك ضدّ المخيمات، وكان العرموشي ورفاقه ضحاياها.
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ورأت المصادر أنَّ الهدف مما يجري هو إستهداف الأمن داخل المخيم وتعزيز سطوة مُسلحين يساهمون في زيادة التوتر، وأضافت: "بات من الضروري حسم الملف من أجل إنهاء المؤامرة التي باتت واضحة المعالم للكثيرين".








المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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