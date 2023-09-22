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لبنان

بوحبيب اختتم زيارته في نيويورك وشدد على أهمية سد العجز التمويلي للأونروا

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:00
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اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مشاركته في أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بلقاء وزير خارجية إيران الدكتور حسين أمير عبداللهيان حيث تبادل  الوزيران الافكار حول ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي، والتطورات الاقليمية الأخيرة لا سيما المساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية.
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كما اجتمع مع وزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابتريدس الذي أبدى تفهمه لمشكلة النزوح وإستعداده لتعزيز التنسيق والتعاون مع لبنان والدول الاخرى المتضررة من تبعات النزوح، على أن تستكمل الخطوات التنسيقة في المؤتمر السنوي المزمع عقده في روما بداية تشرين الثاني المقبل لدول حوض المتوسط.
بعدها شارك في اللقاء الوزاري للدول المانحة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين – الأونروا، وشدد في مداخلته على "أهمية سد العجز التمويلي للوكالة كونه مصلحة دولية لمنع تفاقم المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وما يرزح تحته لبنان من أعباء اللجوء".
وأنهى الوزير بوحبيب زيارته الى نيويورك بمشاركته في حفل الاستقبال والعشاء الخاص الذي أقامه وزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود على شرف كبار الشخصيات بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
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