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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:11
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ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة والمازوت 12000 ليرة واستقر سعر قارورة الغاز.
وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان: 1.843.000 ليرة.
البنزين 98 أوكتان:  1.881.000 ليرة.
المازوت: 1.750.000 ليرة لبنانية.
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الغاز: 938.000 ليرة لبنانية.
 

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