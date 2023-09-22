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لبنان

جعجع اكد استعداد الحزب للمساعدة والتعاون مع "كاريتاس"

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:17
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفدًا من رابطة "كاريتاس"، ضم رئيسها الأب ميشال عبود، نائب الرئيس الدكتور نيكولا الحجار، أمين المال العام نديم نادر، أمين السر العام فادي كرم، مسؤول قسم التواصل والإعلام مازن مصور ومسؤولة جهاز الاعلام ماغي مخلوف، في حضور الأمين العام للحزب اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة وليد هيدموس، رئيس جهاز الشؤون الإجتماعية في الحزب طوني رزق ومديرة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع.
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وأطلع الوفد، بحسب بيان، رئيس القوّات على مختلف المشاريع التي تقوم بها الرابطة فضلاً عن المساعدات التي تمنحها ، مقدّماً له كتيبات عن هذه المشاريع.

وبعد أن بحث المجتمعون في كيفيّة التعاون ما بين "القوّات" و"كاريتاس" بما فيه خير المجتمع، أثنى جعجع على "الجهود التي تبذلها الجمعيّة لمساندة الناس والمجتمع في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد"، مؤكداً جهوزيّة "القوّات" واستعدادها للمساعدة في كل ما يمكن للحزب التعاون به مع الرابطة.
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