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لبنان

في برج رحال... شاب قضى اثر سقوطه داخل جبالة باطون

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:01
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قضى الشاب ب.ش.(25 عاماً) اثر سقوطه داخل جبالة باطون حيث يعمل في اخد المعامل الاسمنتية خراج بلدة برج رحال قضاء صور. 

وقد عملت عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية على سحبه من داخلها.
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