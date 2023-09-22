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لبنان

بعد ان طعن صديقه.. هذا كان مصيره

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:16
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اقدم  الشاب احمد بركات على تسليم نفسه إلى فصيلة  مشمش عكار ليل امس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وكان بركات قد طعن صديقه س.ش. في وقت سابق، نتيجة خلاف على لعبة كرة القدم ما ادى الى مقتله.
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