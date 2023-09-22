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لبنان

لليوم الثالث على التوالي.. أعمال حفر من الجانب الاسرائيلي واستنفار لبناني

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:17
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تابعت القوات الاسرئيلية، لليوم  الثالث، اعمال  الحفر ورفع سواتر ترابية  لتمركز دبابات  المركافا وشق  طرق  فرعية  بواسطه  7  جرافات  وبمؤازرة  دورية  مؤلفة  من  مركافا  عدد  ٥ وحوالي  ٣٠ عنصر  متمركزه   بين  الصخور  والأشجار  في  مزرعة  قفوة داخل مزارع شبعا  
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على الأثر حضرت  الى  الجهه المقابلة  في  الأراضي اللبنانية دورية  من  الجيش   وقوات  الطوارئ الدولية وتعمل  على  مراقبة  هذه  الأعمال.
 
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