لليوم الثالث على التوالي.. أعمال حفر من الجانب الاسرائيلي واستنفار لبناني

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تابعت القوات الاسرئيلية، لليوم الثالث، اعمال الحفر ورفع سواتر ترابية لتمركز دبابات المركافا وشق طرق فرعية بواسطه 7 جرافات وبمؤازرة دورية مؤلفة من مركافا عدد ٥ وحوالي ٣٠ عنصر متمركزه بين الصخور والأشجار في مزرعة قفوة داخل مزارع شبعاعلى الأثر حضرت الى الجهه المقابلة في الأراضي اللبنانية دورية من الجيش وقوات الطوارئ الدولية وتعمل على مراقبة هذه الأعمال.