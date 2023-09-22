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لبنان

انهار سقف المنزل عليهم.. هذا ما جرى في النبطية صباح اليوم

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:58
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أدى انهيار سقف غرفة في منزل المدعو ف. ف. في القصبية الى اصابة نجله ع.ف. بحروح نقل على أثرها الى مستشفى النبطية الحكومي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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