انهار سقف المنزل عليهم.. هذا ما جرى في النبطية صباح اليوم

أدى انهيار سقف غرفة في منزل المدعو ف. ف. في القصبية الى اصابة نجله ع.ف. بحروح نقل على أثرها الى مستشفى النبطية الحكومي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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