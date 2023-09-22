إلى متى سيستمرّ الطقس الحارّ في لبنان؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تستمر فوق معدلاتها الموسمية بـ حوالي الـ4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس حار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة و يستمر حتى يوم الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، والتعرض لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تستمر فوق معدلاتها الموسمية ب حوالي الـ4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجنوبية، و تبقى على حالها في باقي المناطق.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,26

- ساعة غروب الشمس: 18,34