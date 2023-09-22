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لبنان

جولة تفقدية لقائد الجيش على المناطق الحدودية في البقاع الشمالي

Lebanon 24
22-09-2023 | 04:40
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يقوم قائد الجيش العماد جوزف عون بجولة تفقدية على المناطق الحدودية في البقاع الشمالي.
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