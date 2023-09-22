عن تفعيلِ مطاري القليعات وحامات.. الجميل يكشف موقفه

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني" لبحث موضوع فتح مطار القليعات إضافة الى موضوع الانتخابات الرئاسية.

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وضم الوفد النواب: وليد البعريني، احمد الخير، سجيع عطية، والنائب السابق هادي حبيش، وحضره عن الكتائب النائبان سليم الصايغ والياس حنكش ورئيسة جهاز السياسات العامة والتشريع في الحزب لارا سعادة.وشكر رئيس الكتائب للوفد زيارته مؤكداً "الاستمرار في التنسيق لما فيه مصلحة البلد". وفي موضوع مطار القليعات – رينيه معوض، أكد الجميّل "الدعم لإنشائه والسير بالمشروع في أسرع وقت ممكن ليستفيد منه أهل عكار والجرد كما مطار حامات الذي سيكون مهماً لأهل الساحل"، وقال: "الأمر هذا سيساهم في تخفيف الاكتظاظ في مطار بيروت ويساهم في إرساء لامركزية حقيقية، ونحن على ثقة بأن كتلة الاعتدال ستكون من الداعمين لمطار حامات".وفي ما يتعلق بالملف الرئاسي، أشار الجميّل الى أنه "جرى نقاش مستفيض في الموضوع"، وأضاف: "لقد تم التأكيد من خلال النقاش على موقف الكتائب بضرورة خلق توازن حقيقي في البلد وهو الممر الالزامي للوصول الى شراكة حقيقية بين اللبنانيين. إن لبنان أمام حالة غير دستورية وواقع غير مؤسساتي وان اللعبة الديمقراطية تم انتهاكها والمهل والأصول الدستورية وحيادية رئاسة المجلس في إدارة الملف من خلال عدم الدعوة الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية".بدوره، تحدث النائب البعريني بعد اللقاء مشيراً الى ان" فتح مطار القليعات أصبح مطلباً وطنياً الى جانب مطارات أخرى".أمّا في موضوع الأزمة الرئاسية، فأكد "العمل للوصول الى قاسم مشترك مع الكتل النيابية"، مشيراً الى أنّ هناك "جهة معينة عليها ان تمد يدها لإنقاذ البلد والخروج من المحنة ولانتظام العمل المؤسساتي لاسيما مع الخطر الوجودي الذي يشكله النزوح السوري".ورداً على سؤال، أكد البعريني أنّ "التكتل سيصوت باسم في الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية".