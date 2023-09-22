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لبنان

بري يتلقى برقيّة من الرئيس المصري.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
22-09-2023 | 06:17
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وجاء فيه: "لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات الأخوية لمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".
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وأضاف: "إننا وخلال احتفالنا بهذه المناسبة المباركة نستلهم معاً سيرة نبينا الكريم ورسالته السامية التي تدعو الى التضامن والاخاء وتحثنا على العمل العمل يدا بيد من اجل تقدم ورفاهية شعوب أمتنا العربية والاسلامية وتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة".

وختم: "أعدو الله عز وجل أن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب اللبناني الشقيق بالتقدم الإزدهار وعلى أمتنا العربية والاسلامية بالمزيد من السلام والرقي والرخاء".
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