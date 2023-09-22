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لبنان

بو صعب يبحث في الاستحقاق الرئاسي مع السفير الفرنسي

Lebanon 24
22-09-2023 | 05:59
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب، النائب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم، سفير فرنسا في لبنان، السيد هيرفيه ماغرو.

ورافق السفير المستشار الاول جان فرانسوا غيّوم، حيث دار نقاش حول موضوع الاستحقاق الرئاسي ومهمة جان ايف لودريان، والمرحلة التي وصلت اليها.
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كما تم عرض أفكار عدة من شأنها تسهيل المساعي الفرنسية بغية انجاح هذه المهمة والتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية.
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