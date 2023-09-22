شقيقان بقبضة الجيش.. شاهدوا ماذا ضُبط بحوزتهما!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 21 / 9 / 2023، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ض.) في بلدة كفرتبنيت - النبطية وشقيقه (ح.ض.) في بلدة بيت مري - جبل لبنان لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين، ومعدات تستخدم في توضيب المواد المخدرة، و سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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