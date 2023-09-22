نائبٌ "قواتي" يردّ على برّي.. هكذا وصفه!

اعتبر عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" النائب جورج عقيص أنَّ "الحوار هو إضاعة للوقت وإمعانٌ في تعطيل ملف رئاسة الجمهورية"، مشدداً على أن "الدستور يفرض على النواب إنتخاب رئيسٍ جديد للبلاد بأسرع وقتٍ ممكن".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال عقيص متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري: "و اضح من يعطّل هذا الإنتخاب وهو يخترع حججًا لتبرير تعطيله منها عقد طاولة حوار. هذا الأمر لا ينفي عنه صفة المعطل ولا ينقل إلى سواه صفة التعطيل".

وأردف: "نتمنى على بري أن يخرج من هذه المحاولة بمعنى أن يكفّ عن القول إن المطلوب اليوم حوار وانتخاب رئيس، وكل الذين دعوا الى الحوار سواء كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أو بري او أيا كان لم يقولوا لنا ولا مرة ما هو موضوع الحوار وما هي أجندة هذه الطاولة ومن سيحضرها".

وتابع: "واضح فقط أنهم يستعملون مسألة الحوار لإضاعة الوقت ونقل المسؤوليات ولرفعها عنهم، بعدما اتّضح للرأي العام العالمي والمحلي أنهم منذ سنة يدعون الى جلسات لإنتخاب رئيس ثم يعطلون نصابها ويمعنون في خرق الدستور وفي عدم انتظام المؤسسات".

وختم: "اعتقد اليوم لا الكنيسة القريبة ولا البعيدة هي التي ستشفينا، بل ستشفينا ممارستنا لواجباتنا الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت".