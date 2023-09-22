خبرٌ سار عن الرّواتب والدولار.. ماذا سيجري بعد أيام؟

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مصادر مصرفيّة قالت لـإنَّ أمر شراء البنك المركزي الدُّولارات للرواتب كان معروفاً منذ أواخر شهر آب الماضي عندما أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنَّ البنك المركزي سيؤمِّن الدولارات للرواتب كي لا يتأثر السوق سلباً بسيولة الليرة التي سيجري ضخها.وأشارت المصادر إلى أنَّ مصرف لبنان يعتمدُ آليات دقيقة جداً لتأمين الدولارات من السوق وذلك من دون الإضرار بسعر الصرف، علماً أنّ هذه العملية تجري طيلة الشهر وضمن وتيرة عادية جداً ولا تُحدث أي خضّات كبيرة في السوق.وبحسب المصادر، فإنَّ البنك المركزي بات يلجأ إلى شركات وصرافين مُعتمدين وليس إلى جهاتٍ يمكن أن تكون "دخيلة على السوق"، الأمر الذي يمنعُ المُضاربين من التحكُّم بالسوق، وأضافت: "من يُراقب حركة سعر الصرف، سيلاحظ أن هامش الإرتفاع والإنخفاض يتراوح بين 200 و 500 ليرة لبنانية.. هنا، الهامش الظاهر قد يكونُ مرتبطاً بآلية مصرف لبنان لشراء الدولار بغية تأمين الرواتب، وهذا ما يحصلُ فعلياً".