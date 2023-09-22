الدويهي: هؤلاء لم يعترفوا يوماً ان لبنان دولة لديها سيادة ودستور

كتب النائب ميشال الدويهي عبر منصة "إكس": "كل من يختبئ وراء "الحوار" قبل انتخاب الرئيس لم يعترف يومًا ان لبنان دولة لديها سيادة ودستور".



وأضاف: "في كل الاحوال اذا كان هنالك من اصرار على "الحوار" فلماذا لا يتم إسقاط هذا العرف ايضا قبل تسمية رئيس الحكومة وقبل انتخاب رئيس المجلس ولنعلن ان الجمهورية اللبنانية اصبحت مجلس عشائري طائفي؟".

كل من يختبئ وراء "الحوار" قبل انتخاب الرئيس لم يعترف يومًا ان #لبنان دولة لديها سيادة ودستور.

في كل الاحوال اذا كان هنالك من اصرار على "الحوار" فلماذا لا يتم إسقاط هذا العرف ايضا قبل تسمية رئيس الحكومة وقبل انتخاب رئيس المجلس ولنعلن ان الجمهورية اللبنانية اصبحت مجلس عشائري طائفي؟ pic.twitter.com/eas8aM44FV — Michel C Douaihy (@MDOUAIHY) September 22, 2023 Advertisement