الدويهي: هؤلاء لم يعترفوا يوماً ان لبنان دولة لديها سيادة ودستور

كل من يختبئ وراء "الحوار" قبل انتخاب الرئيس لم يعترف يومًا ان #لبنان دولة لديها سيادة ودستور.
في كل الاحوال اذا كان هنالك من اصرار على "الحوار" فلماذا لا يتم إسقاط هذا العرف ايضا قبل تسمية رئيس الحكومة وقبل انتخاب رئيس المجلس ولنعلن ان الجمهورية اللبنانية اصبحت مجلس عشائري طائفي؟ pic.twitter.com/eas8aM44FV
— Michel C Douaihy (@MDOUAIHY) September 22, 2023
كل من يختبئ وراء "الحوار" قبل انتخاب الرئيس لم يعترف يومًا ان #لبنان دولة لديها سيادة ودستور.
في كل الاحوال اذا كان هنالك من اصرار على "الحوار" فلماذا لا يتم إسقاط هذا العرف ايضا قبل تسمية رئيس الحكومة وقبل انتخاب رئيس المجلس ولنعلن ان الجمهورية اللبنانية اصبحت مجلس عشائري طائفي؟ pic.twitter.com/eas8aM44FV