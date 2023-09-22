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لبنان

وفدٌ من "القوات" يزور السفارة الأميركية.. وهذه رسالة جعجع

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:00
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أوفدَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفداً، ضم النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية مارك سعد، إلى السفارة الأميركية في عوكر، والتقوا طاقمها واطلعوا على الاضرار ودانوا "الاعتداء الأخير على مقر السفارة".
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ونقل الوفد رسالة من جعجع تؤكد "ضرورة اسراع القوى الأمنية في الكشف عن المرتكبين بما يعزز امن البلاد واستقرارها ويضمن سلامة الموجودين على أراضيه".
 
 
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