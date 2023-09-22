اليوم.. هذا ما طلبته وزارة المالية من "اليونيسيف"

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وخلال الإجتماع، جرى التشديد على وجوب احاطة وزارة المالية بالتقديمات التي تقوم بها "اليونيسيف"، وذلك وفقاً للقواعد والأصول المرعية، وفق بيان المكتب الاعلامي في الوزارة.