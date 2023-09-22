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لبنان

اليوم.. هذا ما طلبته وزارة المالية من "اليونيسيف"

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:03
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التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العامة جورج المعراوي ممثل اليونيسف في لبنان Edward beigbeder، وتم البحث في التقديمات التي تقوم بها "اليونيسف" في لبنان لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والآليات التي تتبع. 
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وخلال الإجتماع، جرى التشديد على وجوب احاطة وزارة المالية بالتقديمات التي تقوم بها "اليونيسيف"، وذلك وفقاً للقواعد والأصول المرعية، وفق بيان المكتب الاعلامي في الوزارة.
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