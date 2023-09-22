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لبنان

أوّل رد.. "حماس" تكشف أمراً بارزاً عن الموقوف بتهمة "العمالة" في صيدا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2023 | 08:19
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كشفَ الناطق بإسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24" أنَّ المدعو خليل أبو معزة الذي أوقفته شعبة "المعلومات" في صيدا بتهمة العمالة مع إسرائيل، هو مناصر لـ"حماس" وليسَ قيادياً فيها بعكس ما قيل.
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ولفت طه إلى أنَّ الحركة لم تتفاجأ بالأساليب التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي لاختراق حركات المُقاومة من خلال العملاء، وقال: "نؤكّدُ أن مسيرتنا مستمرة في مواجهة إسرائيل بكافة الوسائل وصراعنا معها مفتوح".

كذلك، اعتبر طه أنَّ "السلطات القضائية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تفاصيل ملف أبو معزة"، مشيراً إلى أنَّ "القضاء هو الذي يحق له إطلاق الأحكام وحسم الحقائق وليس الإعلام". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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