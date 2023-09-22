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لبنان

ميقاتي التقى شيا: إستهداف السفارة الأميركيّة هو إعتداء على سيادة لبنان وأمنه

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:29
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جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ادانة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركيّة في لبنان، مؤكداً أنَّ الأجهزة الأمنية تُكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه.
 
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وخلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا  بعد ظهر اليوم في السرايا، قال رئيس الحكومة: "نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الديبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الاميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه". 
 
تصريح السفيرة
 
بدورها، قالت السفيرة الاميركية في تصريح بعد اللقاء: "اسمحوا لي أن أقول بضعة كلمات. لقد عقدت للتو اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. اسمحوا لي أن اعبر عن تقديري لرسائل الدعم التي صدرت عن المسؤولين السياسيين في البلد بمن فيهم دولة الرئيس، كما عن مختلف الفئات والاحزاب السياسية والشركاء الأمنيين الآخرين. هذا الدعم يعني لنا الكثير كسفارة أميركية".
 
وأردفت: "نحن ندرك تماماً أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة، ونحن نقدر الالتزام الذي عبر عنه شركاؤنا الامنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بانهم لن يوفروا أي جهدٍ لجهة التحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته. نحن في السفارة الاميركية لا نشعر بالخوف اثر هذه الحادثة فإجراءاتنا الأمنية متينة جداً وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد. بهذه الروحية نفسها تبادلت الآراء مع دولته وتطرقنا للاجتماعات التي عقدها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تلك التي جمعته مع مسؤولين أميركيين كما خلال الجمعية العامة، كما تطرقنا للافق السياسي المسدود والوضع الاقتصادي في لبنان".
 
وختمت: "أنا أرحب دائماً بهكذا فرصة لتبادل وجهات النظر، وكلانا يرى أن الوقت قد حان، فالوضع دقيق ويجب السعي لاتخاذ القرارات ومعاودة سير العمل في الادارات ليتم تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها واعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني".
 
 
 
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