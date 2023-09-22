الآن.. "صيرفة" متوفرة لهؤلاء!

لاحظ مواطنون أنَّ آلية تشريج خطوطهم عبر الإنترنت من شركتي الإتصالات "ألفا" و "تاتش" ما زالت مرتبطة بسعر منصة "صيرفة"، وهذا الأمرُ ما زال واضحاً بشكلٍ علني أمام المستخدمين.

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