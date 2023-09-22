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لبنان

الآن.. "صيرفة" متوفرة لهؤلاء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2023 | 09:03
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لاحظ مواطنون أنَّ آلية تشريج خطوطهم عبر الإنترنت من شركتي الإتصالات "ألفا" و "تاتش" ما زالت مرتبطة بسعر منصة "صيرفة"، وهذا الأمرُ ما زال واضحاً بشكلٍ علني أمام المستخدمين.
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وحالياً، فإنَّ الدولار لدى شركتي الإتصالات يُحتسب بـ85500 ليرة لبنانية لمن يرغب بتشريج خطه "أونلاين"، وما يتبين هو أنّ المصارف ما زالت تتعامل بآليات "صيرفة" مع كل الفواتير المرتبطة بالإتصالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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