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لبنان

مزارعو الحمضيات في الجنوب: لحماية المُنتج الوطني

Lebanon 24
22-09-2023 | 09:41
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دعت نقابة مُزارعي الحمضيات والموز والفواكه الإستوائية في الجنوب الجهات المعنية إلى الإلتفات للمُزارعين اللبنانيين وحماية المُنتج الوطني.

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وشدّد النقابة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم إعطاء أذونات إستيراد أصنافٍ متوافرة في السوق اللبناني خصوصاً في مواسم الإنتاج، داعية إلى "رفع مستوى الرقابة والمتابعة"، وقالت: "النقابة والمزارعون حاضرون وجاهزون لكل تنسيق ميداني وتعاون".

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