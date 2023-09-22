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لبنان

"صيدٌ ثمين" للقوى الأمنية في الشمال.. توقيف "مطلوب خطير"

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:42
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أوقفت القوى الأمنيّة، اليوم الجمعة، المدعو "ب.خ.ح." المُلقّب بـ"أبو نزيه" في منطقة حلبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشَّمال.
وبحسب المصادر، فإنَّ الموقوف يُعدُّ أحد أبرز المطلوبين للقضاء. 
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