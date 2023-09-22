"صيدٌ ثمين" للقوى الأمنية في الشمال.. توقيف "مطلوب خطير"

أوقفت القوى الأمنيّة، اليوم الجمعة، المدعو "ب.خ.ح." المُلقّب بـ"أبو نزيه" في منطقة حلبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشَّمال.

وبحسب المصادر، فإنَّ الموقوف يُعدُّ أحد أبرز المطلوبين للقضاء.