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لبنان

تنبيهٌ عاجل من "مركز سرطان الأطفال".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
22-09-2023 | 10:12
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نبه مركز سرطان الأطفال في لبنان إلى أن بعض الجهات "تدعي جمع التبرعات أو بيع منتجات" لحسابه، نافياً أي صلة له بها.
 
وشدد المركز في بيان له، اليوم الجمعة، على أنه "لا يُبادر إلى الإتصال بالأفراد لطلب التبرعات، كما أنه لا يزورهم من دون طلبهم المسبق"، موضحاً أنه "اتصالات كثيرة في هذا الشأن تفيد بأن ثمة جمعيات ومؤسسات تدّعي جمع التبرعات له أو بيع منتجات يعود ريعها إليه".
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وأكد المركز أن "لا علاقة له بما تفعله هذه الجمعيات"، موضحاً أن "لديه آليات محددة لجمع التبرعات، يحرص على نشرها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي".

وأعلن أن "جميع من يود المساهمة أو التبرع بأي مبلغ، يمكنه الإتصال بالمركز حصراً على الرقمين 01-351515 او70-351515 ، أو مراجعة الصفحة الإلكترونية www.cccl.org.lb للإطلاع على الطرق المتوافرة التي تناسبه. كذلك يمكن زيارة مكاتب المركز بمقره الجديد في شارع عبد العزيز، الحمرا، المعروف سابقاً بـ "فونتانا".
 
 
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