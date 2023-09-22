إنخفاضٌ طفيف.. كم بلغ سعر الدولار اليوم؟

سجل الدولار، عصر اليوم الجمعة، تسعيرةً تراوحت بين 89400 و 89600 ليرة لبنانية في السّوق الموازية.

يُشار إلى أنّ سعر العملة الخضراء تراوحَ صباح اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.