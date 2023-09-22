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لبنان

إنخفاضٌ طفيف.. كم بلغ سعر الدولار اليوم؟

Lebanon 24
22-09-2023 | 10:52
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سجل الدولار، عصر اليوم الجمعة، تسعيرةً تراوحت بين 89400 و 89600 ليرة لبنانية في السّوق الموازية.
يُشار إلى أنّ سعر العملة الخضراء تراوحَ صباح اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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