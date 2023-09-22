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لبنان

بُترت قدمه بعد اصابته بانفجار لغم ارضي في المنطقة الحدودية

Lebanon 24
22-09-2023 | 11:52
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن حدوث انفجار لغم أرضي عند مجرى النهر الكبير في بلدة خط البترول بمنطقة وادي خالد الحدودية. وقد نتج عنه إصابة شخص من التبعية السورية، وبحسب المعلومات الاولية فقد تم بتر قدمه بسبب الاصابة البالغة.
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