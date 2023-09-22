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لبنان

نقابة موظفي "الفا" و"تاتش" تتجه نحو التصعيد.. مهلة حتى منتصف الليل والا الاضراب المفتوح

Lebanon 24
22-09-2023 | 12:22
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أفادت المعلومات أنّه لا تَزال حتى الساعة المشاورات والمباحثات بين النقابة والمعنيين في إدارتي alfa و touch مستمرَّة، حيث أبلغت النقابة إصرارِها على إقرار المطالب المتعلِّقَة بالقيمة الفعليَّة للرواتب والمستحقَّات السابقة المتراكمة، بحسبِ عقدِ العملِ الجماعيّ، وذلك في نهاية شهر أيلول2023. 
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وبناء على هذه المعلومات، فانّ النقابة سوفَ تُعطي مُهلةً حتى منتصف اللّيلة للحصولِ على أجوبةٍ واضحةٍ من المعنيين في الشركتين، بحيث ستكون النقابة مُرغَمةً للجُوءِ للوسائِل التصعيديّة، بِمَا فيها التوقُّف عن العملِ والإضراب المفتوح.

وبحسب المعلومات تُشدِّد النقابة أن يَدِها ممدودة دائماً للحوار والبحث عن الحلول بشكلٍ يحفظ حقوق الموظَّفين ومستحقَّاتهم، وعلى إستمرارية عمل القطاع بطريقةٍ متوازنةٍ.
 
 

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