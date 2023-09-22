بسبب اطلاق النار.. توقف الطاقات الشمسية في عكار

تعرضت ألواح الطاقة الشمسية في مركز العرانسه الطبي في منطقة وادي خالد العكارية للإصابة بالرصاص الطائش جراء اطلاق نار كثيف شهدته المنطقة في إحدى المناسبات وقد توقفت معظم الخدمات الطبية التي تعمل على الطاقة الكهرباء في المركز.

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