"حزب الله" يصدر بياناً ويؤكّد: نحن غير معنيين بهذه الأخبار

أصدر "حزب الله" بياناً اشار فيه الى ان "بعض وسائل الإعلام نقلت أخباراً منسوبة الى مصادر في حزب الله".





وقال: "تؤكد العلاقات الاعلامية مجدداً أنه ليس لدينا مصادر في حزب الله ولا نعتمد هذا الأسلوب في تظهير مواقفنا السياسية وبالتالي فإننا غير معنيين إطلاقاً بما يرد خارج إطار مواقفنا المعلنة والصريحة".

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