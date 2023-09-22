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لبنان

مأساة حصلت هذا المساء.. انقلاب جرار زراعي يودي بحياة عسكري شاب

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:50
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة العسكري الياس س. (19 عاما) جراء حادث مروع، بعد انقلاب جرار زراعي به في بلدة طنبوريت في صيدا. 
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