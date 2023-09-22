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لبنان

اشكال واطلاق نار في الزاهرية بسبب خلافات سابقة بين شبان

Lebanon 24
22-09-2023 | 15:12
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان في منطقة الزاهرية حيث اقدم كل من و.ح" و "ع.م" على اطلاق النار باتجاه "خ.ح" ليرد الاخير بالمثل دون وقوع اصابات حيث افادت المصادر ان سبب الاشكال يعود لخلافات عائلية سابقة. 
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ويعمل الجيش على تطويق الاشكال وملاحقة المتسببين.
 
 
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