Advertisement

لبنان

خلال الـ48 ساعة المقبلة.. هذا ما سيشهده مخيّم "عين الحلوة"

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1110079-638310234511516712.jpg
Doc-P-1110079-638310234511516712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، في منطقة صيدا، اجتماعاً داخل مخيم عين الحلوة في حضور ممثلين عن القوى الوطنية والاسلامية ومشاركة قائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري.

 
Advertisement
خلال اللقاء، جرى البحث في الوضع الأمني في المخيم وتقرر نشر عناصر من "القوة الأمنية المشتركة" في نقطتين داخل المخيم، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاحتكاك: الأولى في حي الطيرة – الشارع الفوقاني (بالقرب من ال زيدان)، والثاني عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس.

 
أما عن توقيت الانتشار، فتُرك تحديده لقائد القوة اللواء العجوري الذي يتوقع ان يكون خلال 48 ساعة المقبلة. 

وذكرت "الوطنية للإعلام"، أنه جرى بحث موضوع إخلاء مدارس "الأونروا" وانتشار القوة في نقطتين اخريين، كما ترك البحث لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:49 | 2023-09-22
22:33 | 2023-09-22
22:30 | 2023-09-22
22:45 | 2023-09-22
22:50 | 2023-09-22
23:42 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24