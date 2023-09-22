خلال الـ48 ساعة المقبلة.. هذا ما سيشهده مخيّم "عين الحلوة"

عقدت "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، في منطقة صيدا، اجتماعاً داخل مخيم عين الحلوة في حضور ممثلين عن القوى الوطنية والاسلامية ومشاركة قائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري.





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خلال اللقاء، جرى البحث في الوضع الأمني في المخيم وتقرر نشر عناصر من "القوة الأمنية المشتركة" في نقطتين داخل المخيم، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاحتكاك: الأولى في حي الطيرة – الشارع الفوقاني (بالقرب من ال زيدان)، والثاني عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس.





أما عن توقيت الانتشار، فتُرك تحديده لقائد القوة اللواء العجوري الذي يتوقع ان يكون خلال 48 ساعة المقبلة.



وذكرت "الوطنية للإعلام"، أنه جرى بحث موضوع إخلاء مدارس "الأونروا" وانتشار القوة في نقطتين اخريين، كما ترك البحث لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور.