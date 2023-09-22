Advertisement

لبنان

هذا ما توقّعه الحسن عن حركة المسافرين في المطار

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1110080-638310235297025241.jpg
Doc-P-1110080-638310235297025241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّع المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن لا تقلّ حركة المسافرين في المطار حتى نهاية العام الحالي عن سبعة ملايين و300 ألف راكب.


وفي تصريح تلفزيوني، ذكّر الحسن بأنّ توقعاته صحّت لجهة حركة الرّكّاب في الصيف، والتي وصلت إلى مليون ونصف المليون راكب، مشيرًا إلى أنّ مجمل حركة الرّكّاب من وإلى مطار بيروت بلغت قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام خمسة ملايين و600 ألف راكب.
Advertisement

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:49 | 2023-09-22
22:33 | 2023-09-22
22:30 | 2023-09-22
22:45 | 2023-09-22
22:50 | 2023-09-22
23:42 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24