هذا ما توقّعه الحسن عن حركة المسافرين في المطار

توقّع المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن لا تقلّ حركة المسافرين في المطار حتى نهاية العام الحالي عن سبعة ملايين و300 ألف راكب.





وفي تصريح تلفزيوني، ذكّر الحسن بأنّ توقعاته صحّت لجهة حركة الرّكّاب في الصيف، والتي وصلت إلى مليون ونصف المليون راكب، مشيرًا إلى أنّ مجمل حركة الرّكّاب من وإلى مطار بيروت بلغت قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام خمسة ملايين و600 ألف راكب.

Advertisement