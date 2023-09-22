مرسوم أثار بلبلة

أثار المرسوم الذي حمل الرقم 12030 المتعلق بتعديل مادة في المرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لجهة رواتب المتقاعدين بلبلة في صفوف المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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