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لبنان

مرسوم أثار بلبلة

Lebanon 24
22-09-2023 | 17:03
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أثار المرسوم الذي حمل الرقم 12030 المتعلق بتعديل مادة في المرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لجهة رواتب المتقاعدين بلبلة في صفوف المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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