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لبنان
نفور
Lebanon 24
22-09-2023
|
17:30
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تمرُّ العلاقة بين قطب سياسي، لا صفة رسمية له، ووزير في وزارة خدماتية بنفور، لم يعد يخفى على أحد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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Lebanon 24
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